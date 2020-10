Vuelta a España 2020 oggi, Logroño-Alto de Moncalvillo: orari, tv, streaming, programma Eurosport

Riparte la Vuelta a España 2020 dopo il primo giorno di riposo. In programma oggi subito una frazione importante, l’ottava: da Logroño fino in cima all’Alto de Moncalvillo. Saranno chiamati a darsi battaglia, ancora una volta, gli uomini di classifica che avranno modo di testare la condizione fisica degli avversari quando siamo quasi arrivati a metà della corsa in terra iberica. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della tappa odierna.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA 2020

Mercoledì 28 ottobre

Loading...

Loading...

Ottava tappa Vuelta a España 2020

Logroño-Alto de Moncalvillo

Partenza ore 13.03

Arrivo ore 17.30 circa

Diretta TV su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

La frazione di oggi prenderà il via alle ore 13.03, e terminerà alle ore 17.30. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 14.40. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della settima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 13.00.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse