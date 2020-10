Vuelta a España 2020: Matej Mohoric costretto al forfait dopo una frattura alla scapola

Lo sloveno Matej Mohoric, spettacolare corridore sloveno famoso per le sue qualità di discesista, non partirà oggi per la terza frazione della Vuelta a España 2020, lo comunica sul suo sito web la squadra del corridore, la Bahrain-McLaren. Matej, ieri, infatti, è stato vittima di una caduta e ha rimediato una frattura composta della scapola. L’atleta, ad ogni modo, non necessita di un intervento chirurgico e si rimetterà dopo alcune settimane di riposo.



Matej ha parlato, questa mattina, del suo infortunio. Queste le sue parole: “Sono molto triste per quanto mi è capitato, sto bene, ma non posso proseguire la Vuelta a causa di questo infortunio. E’ un vero peccato poiché la seconda tappa era molto adatta alle mie caratteristiche e ce ne sarebbero state altre ove avrei potuto fare molto bene“.

Foto: Lapresse