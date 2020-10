Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Logroño-Alto de Moncalvillo: percorso, altimetria, favoriti. Arrivo in salita duro sull’Alto de Moncalvillo

Oggi, mercoledì 28 ottobre, andrà in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Saranno 164 i chilometri da affrontare tra Logroño e l’Alto de Moncalvillo, per un arrivo in alta quota senza precedenti. La seconda parte della frazione odierna si preannuncia esplosiva. Sarà una giornata cruciale in ottica classifica generale.

PERCORSO

La prima parte della tappa è prevalentemente pianeggiante. Arrivati a metà percorso, i corridori inizieranno a salire verso il primo GPM di giornata, ma prima dovranno passare per il traguardo volante di Jalon de Cameros. Dopodiché, ecco la salita del Puerto de La Rasa, un’ascesa di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%, che stancherà notevolmente i corridori. Il finale, senza precedenti, sarà sull’Alto de Moncalvillo, un’ascesa imponente, impegnativa e molto più dura di quanto sembri: 8,3 chilometri con pendenze medie tra l’8 e il 9%, con i tre chilometri conclusivi addirittura tra il 13-15%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che non è apparso in formissima nella frazione di domenica, avrà una ghiotta occasione per riscattarsi; e attenzione, perché nella formazione olandese scalpitano e non poco Sepp Kuss e George Bennett. Contestualmente, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) farà di tutto per difendere il suo primato, ma dovrà stare attento, perché ci sono Hugh Carthy (EF Pro Cycling) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation) che lo seguono subito a ruota in classifica generale. Bisognerà poi capire la vera tattica in casa Movistar, visto che hanno tre uomini in top ten, ossia Enric Mas, Marc Soler e Alejandro Valverde.

Tra coloro che devono recuperare qualcosa in classifica troviamo gli azzurri Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates), che si è già fatto ben vedere nella frazione di ieri. Abbiamo dunque Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) e Guillaume Martin (Cofidis), anche loro ottimi nella settima tappa. In casa Astana il capitano designato è Alexandr Vlasov, ma ci sono altre possibili carte da giocare come Luis Leon Sanchez e Alex Aranburu.

