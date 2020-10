Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Biescas-Sallent de Gállego. Aramón Formigal: percorso, altimetria, favoriti. Nuova sfida in quota tra Roglic e Carapaz

Doveva esserci il Tourmalet oggi alla Vuelta a España 2020. Il governo francese, però, ha vietato lo sconfinamento e, allora, dobbiamo accontentarci della Biescas-Sallent de Gállego. Aramón Formigal che prevede l’arrivo su quell’erta che nel 2016 fu teatro dell’impresa di Nairo Quintana e nel 2013 di una crisi leggera, ma decisiva, di Vincenzo Nibali. La frazione misurerà 146,4 chilometri e prevederà le scalate dell’Alto de Petralba (6,5 km al 5,1%) e del Puerto de Cotefablo (13,5 km al 4,1%). Al chilometro 120 i corridori troveranno il traguardo volante e, subito dopo, inizierà l’ascesa finale di Aramon Formigal (14,4 chilometri al 4,75), la quale, col passare dei chilometri, diventerà progressivamente più aspra.

I FAVORITI DELLA SESTA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Primoz Roglic, Richard Carapaz e Daniel Martin, i corridori apparsi più brillanti in salita in queste prime frazioni, sono i favoriti principali. Tra i tre, il primo, attuale maglia roja, è quello che può vantare il miglior spunto veloce in caso d’arrivo in volata ristretta. Attenzione, però, a diversi outsider che stanno bene e che potrebbero trionfare giocando d’anticipo come Enric Mas, Esteban Chaves, già grande protagonista qua nel 2016, Hugh Carthy, Felix Grossschartner e la spalla dello stesso Roglic Sepp Kuss.

