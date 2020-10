Vuelta a España 2020: il montepremi. Quanti soldi guadagnano i corridori: confronto con Giro d’Italia e Tour de France

La Vuelta di Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, il montepremi complessivo tocca quota 1,024 milioni di euro . Il prize money è inferiore di 100.000 euro rispetto allo scorso anno (anche perché ci sono tre giorni di gara in meno) ed è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio al Giro d’Italia e ai 2,4 milioni della borsa del Tour de France. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa Rosa (265mila euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500mila euro). Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro. Soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito il montepremi dettagliato della Vuelta di Spagna 2020.

MONTEPREMI VUELTA DI SPAGNA 2020: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

PREMI CLASSIFICA GENERALE:

Primo classificato: 150mila euro

Secondo classificato: 57.985 euro

Terzo classificato: 30.000 euro

Quarto classificato: 15.000 euro

Quinto classificato: 12.500 euro

Sesto e settimo classificato: 9000 euro

Ottavo e nono classificato: 6000 euro

Dal decimo al ventesimo classificato: 3800 euro

Loading...

Loading...

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11000 euro

Secondo classificato: 5500 euro

Terzo classificato: 2700 euro

Quarto classificato: 1500 euro

Quinto classificato: 1100 euro

Sesto e settimo classificato: 900 euro

Ottavo e nono classificato: 650 euro

Dal decimo al ventesimo classificato: 360 euro

ALTRE CLASSIFICHE E ALTRI PREMI:

11000 euro ai vincitori delle classifiche a punti e del miglior giovane, 13000 per il vincitore della classifica riservata agli scalatori.

500 euro per ogni giorno in maglia rossa, 100 euro per ogni giorno in maglia verde o a pois, 70 euro per ogni giorno in maglia bianca.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse