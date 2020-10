Vuelta a España 2020, Egan Bernal potrebbe rinunciare per i problemi alla schiena accusati nel Tour de France

Egan Bernal potrebbe rinunciare alla Vuelta a España (20 ottobre-9 novembre) e dare appuntamento a tutti al 2021? Ci sono delle possibilità. Stando a quanto riportato dal portale Cyclingnews, il colombiano che aveva intenzione di prendere parte alla corsa a tappe spagnola al fianco del britannico Chris Froome potrebbe infatti decidere di dare forfait e di dedicarsi al pieno recupero fisico.

Come è noto, il corridore sudamericano della Ineos Grenadiers soffre di dolori alla schiena che lo hanno costretto al ritiro nell’ultimo Tour de France, Grande Boucle che vinse l’anno scorso. Pertanto, l’intenzione da parte anche della stessa squadra sarebbe quella di non sovraccaricare gli impegni di quest’annata cosi particolare, pensando alla prossima nella quale si vorrà puntare a grandi riscontri a partire proprio dal Tour.

Si attendono comunicazioni ufficiali in merito, ma la compagine britannica schiererà anche il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz e, sempre secondo il portale citato, vi saranno anche Andrey Amador, Sebastian Henao e Ivan Sosa scelti per aiutare i riferimenti del team in salita.

Foto: LaPresse