LIVE Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: epilogo incerto con due GPM nel finale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Vuelta a Burgos 2025. Partenza da Doña Santos ed arrivo a Regumiel de la Sierra dopo 162.7 km ondulati con un dislivello complessivo di oltre 2300 metri. Frazione ancora una volta dai molteplici esiti, con il percorso che si adatta tanto agli scalatori puri quanto ai finisseur che ambiscono ad un nuovo colpo di mano.

Subito dopo la partenza inizierà un tratto di saliscendi che porterà il gruppo in un percorso di 35 km da attraversare per una volta e mezzo. Terminato questo circuito spazio ad una quarantina di km più agevoli che culmineranno verso l’Alto del Collado de Viviestre (5.2 km al 3,9% di pendenza media). Dopo un breve strappetto ed un tratto vallonato via all’ultimo GPM di giornata, ovvero Alto del Cargadero (7.7 km al 3,3%). Salita divisa in due tronconi, con nel mezzo un tratto in contropendenza che ne falsa la pendenza media. Dalla sommità 11 km equamente divisi tra discesa e pianura porteranno al traguardo.

Dopo aver strabiliato in quel di Valpuesta il diciannovenne transalpino Lèo Bisiaux è chiamato a difendere la maglia da leader dagli attacchi dei rivali maggiormente accreditati. Tuttavia le asperità odierne non sembrano tali da poter prevedere gap sensibili, e l’idea di un arrivo di un gruppetto di circa 20-30 corridori potrebbe rivelarsi la maggiormente accreditata. Occhio dunque all’irlandese Archie Ryan (EF Eucation-EasyPost), ai veterani italiani Diego Ulissi (XDS Astana Team) e Davide Formolo (Movistar Team), allo spagnolo Roger Adrià (Red Bull-BORA-hansgrohe). Giornata di attesa per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) ed il messicano Isaac Del Toro (UAE Team – Emirates – XRG), che potrebbero gettarsi nella mischia in caso di una volata ristretta.

La quarta tappa della Vuelta a Burgos inizierà alle 12.53.