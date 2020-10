Vuelta a España 2020, cancellato il Tourmalet! La prefettura francese viene il transito, tappa ridisegnata

Il Tourmalet è stato cancellato dal percorso della Vuelta di Spagna! La sesta tappa della corsa iberica, in programma domenica 25 ottobre (in contemporanea con la cronometro di Milano che concluderà il Giro d’Italia), non terminerà sulla mitica ascesa in seguito a un’ordinanza della prefettura francese che ne impedisce il transito (come è successo per la Corsa Rosa con l’Izoard). La frazione è stata dunque completamente ridisegnata ed è indubbiamente più facile: si affronteranno due GPM interlocutori prima della scalata finale, una salita di prima categoria che condurrà ad Aramon Formigal dopo 146,4 km dalla partenza di Biescas (siamo sui Pirenei aragonesi).

Foto: Lapresse