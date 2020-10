Volley, Trento ipoteca la qualificazione alla Champions League! Travolta la Dinamo Mosca nel preliminare

Trento ha ipotecato la qualificazione alla Champions League 2020-2021 di volley maschile. I dolomitici hanno letteralmente travolto la Dinamo Mosca con un roboante 3-0 (25-18; 25-13; 25-16) nel match valido per il secondo turno preliminare e ora sono vicinissimi all’accesso alla fase a gironi della massima competizione europea. Per completare la missione basterà conquistare almeno un punto col modesto Amriswil domani sera, obiettivo estremamente alla portata. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, si erano presentati ad Amriswil (Svizzera) con tantissimi punti interrogativi, ma oggi hanno sfoderato una prestazione di lusso contro la forte formazione russa e hanno ampiamente meritato il successo, ottenuto in appena 67 minuti di gioco.

Trento ha giganteggiato dall’inizio alla fine, è partita a razzo in tutti i set e ha messo alle corde la compagine di coach Konstantin Brianskii: ci si aspettava una contesa alla pari, invece l’Itas ha mostrato i muscoli ed è parsa decisamente pià forte. A mettersi maggiormente in luce sono stati il regista Simone Giannelli (6 punti), l’opposto Nimir Abdel-Aziz (22 puuti, 3 muri, 4 aces, 68% in attacco), gli schiacciatori Dick Kooy (12 punti, 3 aces, 57% in fase offensiva) e Ricardo Lucarelli (5). Ottima prestazione anche dei centrali Marko Podrascanin (4) e Srecko Lisinac (4), oltre che del libero Salvatore Rossini. Alla Dinamo non sono bastati Sam Deroo (12 punti) e Romanas Shkulyavhichus (8), ma va annotata l’assenza della stella Tsvetan Sokolov, oltre alla prova sottotono di Ilia Vlasov.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA POOL H: Trento 1 vittoria (3 punti)*, Dinamo Mosca 1 vittoria (3 punti), Amriswil 0 vittorie (0 punti)*. *=1 partita in meno. Domani (ore 19.00): Trento-Amriswil.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV