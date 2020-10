Volley, SuperLega: quarta giornata. Vincono tutte le big. Perugia +1 su Civitanova, Milano espugna Modena

La quarta giornata della SuperLega non regala sorprese. Tutti i pronostici della vigilia sono stati confermati nelle sei partite valide per questo turno del massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia si conferma capolista solitaria a punteggio pieno dopo aver sconfitto Verona in tre combattuti set, risolti col minimo scarto. I Block Devils si sono Imposti sul campo di una delle squadre più in forma del momento, grazie in particolar modo alle prove della stella Wilfredo Leon (20 punti, 2 aces) e dell’altro martello Oleg Plotnytsyi (10), 8 marcature per l’opposto Thijs Ter Horst che continua a sostituire Aleksandar Atanasijevic, mentre agli scaligeri non è bastato Stephen Boyer (16).

Gli umbri conservano una lunghezza di vantaggio su Civitanova, capace di espugnare il campo di Monza in tre set. Luciano De Cecco è riuscito a mandare in doppia cifra ben quattro compagni: 14 punti a testa per Yoandy Leal, Kamil Rychlicki, Robertlandy Simon e 13 per Osmany Juantorena. Da segnalare il ritorno al volley giocato per Filippo Lanza tra le fila dei brianzoli dopo la lunga querelle con Perugia, Pippo ha messo a segno quattro punti.

Trento torna al successo dopo due ko consecutivi, riuscendo a espugnare la tana di Piacenza per 3-0. L’opposto Nimir Abdel-Aziz (20 punti), lo schiacciatore Dick Kooy (13), il centrale Srecko Lisinac (10) vengono ben azionati da Simone Giannelli e così gli emiliani di Georg Grozer (16) si devono arrendere. Spettacolare colpaccio di Milano che viola il PalaPanini di Modena per 3-1, riscattando così l’inatteso passo falso contro Vibo Valentia. I meneghini sono stati presi per mano da Jean Patry (23 punti, 3 aces) e Yuki Ishikawa (22), vincendo così lo scontro con Nemanja Petric (21).

Vibo Valentia passa per 3-1 a Padova (15 punti di Thibaut Rossard; 22 di Toncek Stern), mentre Ravenna ottiene l’unica vittoria casalinga di questo turno (3-0 contro Cisterna, 13 punti di Paolo Zonca). Di seguito tutti i risultati dettagliati della quarta giornata della SuperLega 2020-2021 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI QUARTA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Leo Shoes Modena vs Allianz Milano 1-3 (24-26; 19-25; 25-20; 24-26)

Consar Ravenna vs Top Volley Cisterna 3-0 (25-22; 25-21; 25-21)

Kioene Padova vs Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3 (23-25; 24-26; 25-23; 22-25)

NBV Verona vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25; 22-25; 23-25)

Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25; 23-25; 20-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Itas Trentino 0-3 (22-25; 13-25; 21-25)

CLASSIFICA GENERALE SUPERLEGA VOLLEY:

Perugia 12 punti, Civitanova 11, Milano 9, Modena 6, Trento 6, Piacenza 6, Verona 6, Vibo Valentia 6, Ravenna 4, Monza 3, Padova 3, Cisterna 0.

