Volley, Superlega oggi: orari partite, calendario, tv, streaming 7 ottobre

Oggi mercoledì 7 ottobre si giocano cinque partite valide per la terza giornata della SuperLega 2020-2021, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si tratta del primo turno infrasettimanale di questa stagione e lo spettacolo non mancherà, visto che il programma è particolarmente intenso e ricco di incontri assolutamente da non perdere.

Riflettori puntati in particolar modo suil big match Civitanova-Trento: la Lube è reduce dal successo al tie-break contro Ravenna, i dolomitici sono invece crollati in casa contro Verona e cercano un pronto riscatto. Lo scontro diretto tra due favorite per lo scudetto potrebbe sorridere alle due capoliste: Perugia e Milano giocano in casa, entrambe favorite rispettivamente contro Padova e Vibo Valentia. Verona, dopo il trionfo contro l’Itas, cerca conferme contro Monza, mentre Cisterna-Piacenza completa il programma della serata.

Loading...

Loading...

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle partite valide per la terza giornata della SuperLega 2020-2021. Civitanova-Trento sarà in diretta tv su RaiSport, tutti gli altri incontri in diretta streaming su Eleven Sports.

CALENDARIO SUPERLEGA OGGI: PROGRAMMA, ORARI E PALINSESTO PARTITE

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino (diretta tv su RaiSport)

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Allianz Milano vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 NBV Verona vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Top Volley Cisterna vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Roberto Tommasini