Volley, Marina Lubian: “Ritmi molto serrati ma campionato equilibrato”

Nuova puntata di Volley2U, trasmissione a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite Marina Lubian, centrale della Savino Del Bene, reduce da due risultati importanti. Primo fra tutti, il derby contro il Bisonte, sconfitto per 3-0.

Su questo e molto altro la pallavolista italiana ha espresso la propria opinione, partendo dal constatare quanto i ritmi, in questo strano campionato 2020, siamo molto alti: “Non ci siamo fatte mancare partite ufficiali. Un giorno, abbiamo constatato di aver giocato sei turni in nove giorni. I ritmi sono molto serrati, ma c’è da constatare come il campionato sia molto equilibrato”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MARINA LUBIAN







Foto: LPS/Lisa Guglielmi