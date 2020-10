Volley, Ivan Zaytsev incappa nella prima sconfitta: 16 punti col 62%, ma lo Zenit Kazan vince 3-0

Ivan Zaytsev prosegue la sua avventura agonistica in Russia, dove si è trasferito dopo aver lasciato Modena al termine della passata stagione. Lo Zar è incappato nella prima sconfitta stagionale, il suo Kuzbass Kemerovo è infatti stato nattuto nettamente dallo Zenit Kazan per 3-0 (25-19; 25-21; 28-26). Gli Orsi si sono dovuti arrendere in trasferta e hanno perso il primo posto in classifica, venendo scavalcati di un punto dagli avversari di giornata.

L’opposto della nostra Nazionale è stato comunque il top scorer del match, avendo messo a segno 16 punti col 62% in attacco (è stato sostituito sul 13-7 del terzo set). La formazione di Alekno ha preso vantaggi importanti nelle fasi iniziali dei vari parziali e la squadra di Ivan Zaytsev non è riuscita mai a rimontare.

Va annotato che nella Superlega russa si sono giocate soltanto tre partite valide per questo turno (il Fakel ha battuto l’Ural Ufa per 3-0, lo Zenit San Pietroburgo ha schiacciato lo Yugra per 3-0 e ha appaiato il Kuzbass Kemerovo al secondo posto) perché il coronavirus si sta diffondendo tra le squadre e i rinvii sono stati inevitabili.

Foto: Valerio Origo