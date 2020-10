Volley, Ivan Zaytsev continua a martellare: 18 punti (4 aces), il Kuzbass Kemerovo vince e comanda in Russia

Nel weekend è andata in scena la seconda giornata della Superlega russa di volley maschile, campionato da seguire molto attentamente in questa stagione che conduce alle Olimpiadi perché vi milita Ivan Zaytsev. Lo Zar, opposto titolare della nostra Nazionale, ha incominciato al meglio la sua annata e si è messo in luce anche nel fine settimana: 18 punti, 55% in fase offensiva, 2 muri e 4 aces per trascinare il suo Kuzbass Kemerovo alla vittoria casalinga contro lo Yugra Samotlor Nizhnevartovsk per 3-1 (20-25; 25-15; 25-22; 25-16).

L’attaccante, ben supportato da Krsmanovic (15) e Sivozhelez (12), ha così infilato il secondo successo consecutivo in campionato e ora gli Orsi si trovano al comando solitario della classifica con due punti di vantaggio sullo Zenit Kazan (ieri vittorioso per 3-2 sulla Lokomotiv Novosibirsk, il match assegnava anche la Supercoppa) e sulla Dinamo LO, in attesa del posticipo tra Ural Ufa e Dinamo Mosca. Solo qualche scampolo di partita e due punti a referto per l’opposto Gabriele Nelli, il suo Belogorie Belgorod è stato battuto al tie-break dal Neftyanik Orenburg.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse