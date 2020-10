Volley, Giulio Pinali: “Sconfitta con Modena? Abbiamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco”

Nuova puntata di #IntoTheTeam, trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata alle imprese sul campo del Consar Ravenna, squadra di pallavolo maschile Serie A1. Ospiti, Giulio Pinali e Aleksa Batak, opposto e alzatore del team romagnolo, i quali hanno commentato la dura sconfitta di 3-1 contro il Modena dello scorso 8 ottobre.

“Abbiamo fatto una buonissima partita, nonostante non siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco. Ci hanno tenuto col fiato sul collo – osserva Pinali – sono stati bravi in difesa e a muro. Abbiamo provato a strappargli 2 punti, ma non ci siamo riusciti“. Batak, invece, evidenzia la bravura dei modenesi nel servizio, fondamentale che ha fatto la differenza. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A GIULIO PINALI E ALEKSA BATAK





Foto: LM/LPS/Daniele Ricci