Volley, Milano e Monza non si vogliono fermare: gara2 dei quarti in casa per avvicinare la semifinale!

Primo snodo importante delle serie dei quarti di finale dei playoff scudetto domenica con quattro sfide che potrebbero indirizzare le varie serie, dopo gara1 che ha visto i successi casalinghi di Trento (con Modena) e di Perugia (con Verona) e le vittorie esterne di Milano a Piacenza e di Monza a Civitanova.

Ultima chiamata stagionale per la Valsa Group Modena che, dopo la netta sconfitta di gara1, proverà in qualche modo a mettere in difficoltà una Itas Trentino che mercoledì sera ha impiegato un set per carburare con Alessandro Acquarone in cabina di regia e il debuttante Garcia in panca, e poi ha dominato i due parziali successivi. Modena continua a faticare e si aggrappa al suo uomo più in forma, Davyskiba che dovrà tentare di trascinare i suoi in una gara2 che si preannuncia complicata anche per l’aria di malcontento che si respira al PalaPanini. Squadre in campo alle 16.00.

A Verona la Rana proverà a mettere in difficoltà la Sir Susa Vim Perugia che ha vinto gara\1 in rimonta dopo un primo set molto combattuto e vinto in volata dai veneti. Gli umbri sono in gran forma e vorranno confermalo anche in terra veneta. Mercoledì a fare la differenza sono state le percentuali di attacco di Perugia e il muro che ha regalato punti importanti e pesanti alla formazione di Lorenzetti. Verona ha confermato di avere qualche arma che dà fastidio agli avversari e cercherà di farne tesoro in questa sfida che si preannuncia spettacolare, in programma alle 20.30.

Dopo la scorribanda nelle Marche, la Mint Monza ci riprova tra le mura amiche a mettere sotto una Lube Civitanova dalla cui discontinuità di rendimento ci si può aspettare di tutto. La formazione marchigiana ha incontrato tante difficoltà in gara1 e Monza ha dimostrato di saper alzare il livello di qualità di gioco quando le partite contano veramente: è stato così in regular season e in Coppa Italia. Essere riusciti a limitare Lagumdzija è stato il segreto del successo per la Mint che ci riproverà ma dovrà fare i conti con l’orgoglio di Civitanova, da non sottovalutare. Squadre in campo domenica alle 18.00.

Battaglia in arrivo a Milano tra l’Allianz e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano si conferma squadra letale nell’eliminazione diretta ed ha iniziato col piede giusto la serie andando a vincere 3-ò2 sul campo degli emiliani ma in questa serie l’equilibrio regna sovrano e può veramente accadere di tutto. Kaziyski è il valore aggiunto della squadra meneghina, Leal non è ancora tornato sui suoi livelli abituali e il suo rientro non ha dato ancora i frutti sperati. Squadre in campo alle 19.00.