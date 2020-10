Volley femminile, Serie A1: Trento batte nettamente Perugia. Chieri vince al tie-break contro Monza

Si è appena chiuso un turno infrasettimanale a dir poco anomalo per la Serie A1 di volley femminile. Sono stati, infatti, rinviate due partite a causa di alcune problematiche legate al Covid-19, nella fattispecie si tratta delle sfide tra Novara-Cuneo e Brescia-Busto Arsizio. Il primo match è stato rinviato per una positività all’interno della Bosca S.Bernardo mentre il secondo per problemi riguardanti regolamenti e protocolli, con le due squadre che hanno deciso di non scendere in campo.

Trento ha vinto nettamente la sfida contro Perugia con il punteggio di 25-23 25-21 25-19. Grandissima prestazione tra le dolomitiche di Vittoria Piani autrice di ben 20 punti. Tra le umbre sugli scudi Serena Ortolani che ha messo a referto 15 punti. Con questo successo le ragazze di Matteo Bertini appaiano in vetta alla classifica con 12 punti Conegliano che ha riposato in questo turno infrasettimanale, le venete hanno disputato una partita in meno.

Successo in rimonta per Scandicci che si è imposta 12-25 25-22 25-19 25-19 contro Casalmaggiore. Solita prestazione super di Magdalena Stysiak che ha messo a segno 17 punti. Un successo importante per le toscane che grazie ai tre punti conquistati questa sera si portano in terza piazza in classifica.

Spettacolo ed emozioni nella partita tra Chieri e Monza decisa al tie-break in favore delle piemontesi. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli l’hanno spuntata al fotofinish vincendo 25-15 24-26 25-19 22-25 16-14. Una partita rocambolesca che ha premiato Elena Perinelli e compagne, con la 25enne nativa di Varese che è riuscita a mettere a referto 16 punti.

Foto: Simone Contesini