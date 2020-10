Volley femminile, Serie A1: Novara travolge Brescia nell’anticipo, Caterina Bosetti sugli scudi

Novara ha sconfitto Brescia per 3-0 (25-18; 25-16; 25-16) nell’anticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi sono tornate al successo dopo il ko maturato contro Monza e si sono issate momentaneamente al quarto posto in classifica generale, con nove punti all’attivo, a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Le lombarde, invece, sono incappate nella quarta sconfitta consecutiva e rimangono in fondo alla graduatoria con soltanto un punto all’attivo.

Le padrone di casa sono state trascinate dalle prestazioni di lusso dell’opposto Malwina Smarzek (19 punti, 62% in attacco) e la schiacciatrice Caterina Bosetti (16), doppia cifra anche per l’altro martello Britt Herbots (10, addirittura 82% in fase offensiva) e per la centrale Sara Bonifacio (10, 4 muri), ancora assente la capitana Cristina Chirichella. Tra le fila delle ospiti la migliore è stata Giulia Angelina (10 punti).

Foto LM/LPS/Letizia Valle