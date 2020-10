Volley femminile, Serie A1: nona giornata. Monza batte Scandicci al tie-break, Chieri schianta Firenze

Oggi si sono giocate due partite valide per la nona giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Chieri ha sconfitto Firenze per 3-1 (21-25; 25-22; 25-18; 25-19), ha infilato la quarta vittoria consecutiva e si è clamorosamente issata al terzo posto in classifica generale, a sei punti dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati). La compagine piemontese è stata brava a recuperare dopo aver perso il primo set e ha rimontato brillantemente, infliggendo la terza sconfitta di fila alle toscane (ora ottave in graduatoria). A giganteggiare sono state Alexandra Frantti (22 punti) e Kertu Laak (21), eccellente prestazione anche da parte di Francesca Villani (16 punti), mentre tra le fila di Firenze la migliore è stata la centrale Yvon Belien (13), un po’ sottotono Anastasia Guerra (12) e Sylvia Nwakalor (11).

Monza ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 22-25; 25-13; 19-25; 15-10). Partita ad altalena alla Candy Arena, le brianzole hanno poi sprintato in maniera vincente nel tie-break e sono così salite al quarto posto, mentre Scandicci balza in seconda posizione a cinque lunghezze da Conegliano (ma con una partita giocata in più). A trascinare le padrone di casa è stata una superba Edina Begic (26 punti, 6 muri), doppia cifra anche per le schiacciatrici Lise Van Hecke (12) e Flo Meijners (14), 12 marcature con 4 stampatone per la centrale Anna Danesi. Alle toscane, incappate nel secondo stop consecutivo, non sono bastate Kimberly Drewniok (20 punti) e Mina Popovic (14), 13 marcature per Megan Courtney e 11 per Marina Lubian.

CLASSIFICA SERIE A1: Conegliano 21 punti (7 partite giocate), Scandicci 16 (8), Chieri 15 (7), Monza 14 (8), Novara 14 (6), Trento 13 (6), Cuneo 8 (4), Firenze 7 (8), Busto Arsizio 6 (5), Casalmaggiore 6 (7), Bergamo 5 (7), Perugia 3 (7), Brescia 1 (6).

stefano.villa@oasport.it

Foto LM-LPS/Danilo Vigo