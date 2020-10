Coppa Italia calcio, i risultati di oggi: sarà derby Sampdoria-Genoa. Avanzano Torino, Fiorentina e Udinese

Oggi si sono disputate 12 partite valide per il terzo turno della Coppa Italia 2020 di calcio. Il Torino ha sconfitto il Lecce per 3-1 ai tempi supplementari: Stepinski sblocca al 22”, Lyanco pareggia al 39′, è poi una doppietta di Verdi sul finire del primo tempo supplementare a regalare il passaggio del turno ai granata, ora attesi dal confronto con la Virtus Entella. Il Cagliari sconfigge la Cremonese per 1-0 (Farango al 69′) e incrocerà il Verona (5-3 dopo i calci di rigore, 2-2 dopo i supplementari). Lo Spezia espugna il campo del Cittadella per 2-0 (Verde al 48′, autogol di Benedetti al 63′) e si regala il sedicesimo di finale contro il Bologna. Il Cosenza ha la meglio sul Monopoli per 2-1 (decide Kone all’84’, dopo che un autogol di Idda aveva pareggiato il sigillo di Petrucci) e incrocerà il Parma (3-1 al Pescara, doppietta di Karamoh nel primo tempo, Adorante fa 3-0 al 70′).

Empoli e Brescia daranno vita a un bel testa a testa al quarto turno: le Rondinelle hanno battuto il Perugia per 3-0 in casa (Bisoli al 19′, rigore di Aye al 26′, chiusura di Mangraviti al 71′), mentre i toscani hanno sconfitto a domicilio il Benevento per 4-2 (spettacolare tripletta di Mancuso). Ai sedicesimi di finale ci sarà il derby tra Sampdoria e Genoa, oggi i rossoblù si sono sbarazzati del Catanzaro per 2-1 (doppietta di Scamacca, un gol per tempo).

Loading...

Loading...

La SPAL elimina il Crotone ai calci di rigore (1-1 dopo il botta e risposta tra Cigarini e Seck ai supplementari). La Fiorentina ha avuto la meglio sul Padova per 2-1 (Venuti e Callejon nel primo tempo, Santini ha accorciato al 54′) e ora attende l’Udinese (3-1 al Vicenza con i gol di Forestieri, Deulofeu, Pussetto). Di seguito i risultati di oggi (mercoledì 28 ottobre) validi per il terzo turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio.

RISULTATI OGGI COPPA ITALIA CALCIO 2020-2021, TERZO TURNO:

Torino-Lecce 3-1 d.t.s (1-1)

Cagliari-Cremonese 1-0

Cittadella-Spezia 0-2

Cosenza-Monopoli 2-1

Benevento-Empoli 2-4

Brescia-Empoli 3-0

Crotone-SPAL 4-5 d.c.r (1-1 d.t.s., 0-0)

Genoa-Catanzaro 2-1

Verona-Venezia 5-3 d.c.r. (2-2 d.t.s, 1-1)

Fiorentina-Padova 2-1

Parma-Pescara 3-1

Udinese-Vicenza 3-1

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse