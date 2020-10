Calcio, Cristiano Ronaldo su Instagram: “Il tampone è una ca…..ta”. Poi cancella il commento

Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione questa sera di Andrea Pirlo per la super sfida della fase a gironi di Champions League 2020-2021 di calcio tra Juventus e Barcellona. Il portoghese si è dovuto rassegnare all’esito positivo al Covid-19 dell’ultimo tampone e quindi dovrà guardare in tv l’atteso match tra bianconeri e blaugrana all’Allianz Stadium di Torino.

CR7 però ha fatto sentire la sua presenza in un altro modo. Attraverso un messaggio social, infatti, il campione lusitano ha dato informazioni sul suo stato di salute attuale e ha espresso un pensiero non propriamente “felice” sui controlli per il Coronavirus: “Mi sento bene, forza Juve #finoallafine. IL PCR (il tampone con metodica molecolare ndr.) è una ca…ta“.

Un post che ha scatenato un vespaio di polemiche. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il professor Paolo Ascierto ha dichiarato: “Ha sbagliato ad utilizzare quelle parole. Il tampone resta l’unico modo, oggi, come test molecolare, in grado di darci l’indice di positività di un soggetto. È una cosa seria, non una cavolata”. L’esperto Roberto Burioni, dal proprio profilo twitter, ha usato l’ironia: “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti“.

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

Alla fine, però, Ronaldo ha cancellato il commento, comprendendo di aver esagerato.

Foto: LaPresse