Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 17. Le azzurrine stendono la Bulgaria

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei Under 17 di volley femminile. Le azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-22; 25-13; 25-17) ed hanno così concluso il proprio girone al secondo posto (dando per scontato il successo dell’imbattuta Turchia sul Montenegro, le anatoliche concluderanno al comando la Pool A), staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. La nostra Nazionale, capace nei giorni scorsi di battere Slovenia, Slovacchia, Montenegro e di perdere contro la Turchia, tornerà in campo tra un paio di giorni a Podgorica (Montenegro) per affrontare la Russia e continuare a sognare il podio nella kermesse continentale di categoria.

A trascinare la formazione di coach Marco Mencarelli sono state le prestazioni delle attaccanti Sara Bellia (10 punti, 50% in attacco, 54% in ricezione), Manuela Ribechi (11 punti, 67% in fase offensiva, 75% in ricezione) e Julia Ituma (18 punti, 67% in attacco), tutte ben imbeccate dalla palleggiatrice Viola Passaro, mentre al centro hanno giocato Islam Gannar (7) e Greta Catania (5), Emma Barbero il libero. Viktoria Koeva (13 punti) e compagne sono rimaste in partita soltanto nel primo set, poi hanno dovuto chinare il capo in appena 63 minuti di gioco.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV