Volley femminile, Davide Mazzanti a un passo da Perugia! Doppio incarico per il CT dell’Italia? Nella stagione olimpica…

Davide Mazzanti sarebbe prossimo a diventare l’allenatore di Perugia. La notizia, riportata da Alberto Aglietti su pianetavolley.net, ha del clamoroso: il CT della Nazionale Italiana di volley femminile potrebbe accasarsi alla Bartoccini Fortinfissi e prendere così il doppio incarico, proprio nella stagione che dovrebbe condurre alle Olimpiadi di Tokyo (rinviate alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria). Il 44enne ha guidato le azzurre verso l’argento ai Mondiali 2018 e al bronzo degli Europei 2019, ora cova grandi ambizioni in vista dei Giochi, ma nel frattempo potrebbe anche sedere su una panchina di Serie A1.

Davide Mazzanti, che non allena un club dal 2017 (Conegliano, con cui vinse lo scudetto nel 2016), sostituirebbe Fabio Bovari e prenderebbe le redini di una formazione in grandissima difficoltà, al momento penultima in classifica generale con sei sconfitte raccolte in sette partite. Il marchigiano dovrebbe ricostruire lo staff tecnico di collaboratori e in rosa ritroverebbe la moglie Serena Ortolani, una delle punte di diamante insieme alla schiacciatrice Helena Havelova e alla centrale Freya Aelbrecht.

Foto: FIVB