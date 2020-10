Calcio, Gabriele Gravina: “Chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per il protocollo, ma l’efficacia dipende dall’applicazione rigorosa”

Piccoli aggiustamenti. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è così espresso in merito al tanto discusso protocollo legato all’emergenza sanitaria. L’applicazione delle norme previste, infatti, ha alimentato non poche polemiche, ricordando soprattutto il caso di Juventus-Napoli e la sconfitta a tavolino del club partenopeo (oltre a un punto di penalità in classifica) per non essersi presentato alla sfida di Torino, in conseguenza dell’isolamento fiduciario in cui si è trovato e il coinvolgimento dell’ASL.

Da questo punto di vista, Gravina è convinto dell’efficacia del citato protocollo: “Ha dimostrato la sua validità, abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa“, le dichiarazioni del n.1 del calcio italiano (fonte: Ansa) nel corso di una riunione che ha visto coinvolti i componenti della commissione medico scientifica della Federazione, presieduta dal professor Paolo Zeppilli. Un incontro in cui è appunto si è discusso dell’attuale situazione, visti i tanti casi positivi al Covid-19 anche tra le fila delle squadre italiane.

Foto: LaPresse