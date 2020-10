Calcio, Roberto Mancini: “Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più”

Il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini ha parlato dell’emergenza legata al Covid-19. In un intervento a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e Tuttosport e ripreso da Ansa, il selezionatore azzurro ha spiegato che non sarà semplicerialzarsi quando l’incubo pandemia sarà finito.

“Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più. Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi: se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. E non dimentichiamoci che nel calcio lavorano tantissime persone con stipendi normali, non ci sono solo allenatori e giocatori“.

Sul prossimo Europeo Mancini ha aggiunto: “Manca da tanti anni all’Italia, se migliorassimo ancora in questi mesi possiamo giocarcela anche se Francia e Spagna sono forti, sono temibili. Il gruppo sarà più o meno questo, credo che Zaniolo riuscirà ad essere a disposizione”.

Foto: Lapresse