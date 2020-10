Volley, Champions League 2020-2021: Trento batte il Novi Sad e vola al secondo turno preliminare

Trento ha sconfitto il Novi Sad per 3-0 (25-19; 25-20; 25-18) e si è qualificata al secondo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. I dolomitici si sono imposti agevolmente contro la compagine serba e possono così continuare la caccia a un posto nella fase a gironi della massima competizione continentale. I padroni di casa, già vittoriosi un paio di giorni fa contro i modesti britannici del Polonia London per 3-0, hanno regolato senza problemi un avversario tecnicamente inferiore, hanno chiuso il proprio girone eliminatorio al primo posto e ora si giocheranno tutto nel successivo raggruppamento con la quotata Dinamo Mosca e una tra Soligorsk, Maaseik e Amriswil (soltanto la prima classificata entrerà nel tabellone principale della Champions League).

Trento è andata in difficoltà soltanto in un frangente, ovvero quando si è trovata sotto per 3-8 in avvio del secondo set, poi ha messo il turbo davanti a circa 500 spettatori e non si più voltata indietro. Coach Angelo Lorenzetti non ha fatto turnover e ha puntato sui suoi uomini di punta: Simone Giannelli in cabina di regia, l’opposto Nimir Abdel-Aziz (13 punti, 3 aces, 67% in attacco), gli schiacciatori Ricardo Lucarelli (8 punti, 47% in attacco) e Dick Kooy (12 punti, 59% in fase offensiva, 82% in ricezione), i centrali Marko Podrascanin (5) e Lorenzo Cortesia (sostituito da Srecko Lisinac nel terzo parziale), il libero Salvatore Rossini. Tra le fila del Novi Sad i migliori sono stati

CLASSIFICA POOL F (PRIMO TURNO PRELIMINARE): Itas Trentino 2 vittorie (6 punti), OK Vojvodina Seme Novi Sad 1 vittoria (3 punti), IBB Polonia London 0 vittorie (0 punti).

POOL H (SECONDO TURNO PRELIMINARE): Trento, Dinamo Mosca, una tra Soligorsk/Maaseik/Amriswil.

Foto: CEV