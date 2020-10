VIDEO Trevisan-Swiatek Roland Garros 2020: highlights e sintesi. La toscana esce di scena ai quarti di finale

Finisce ai quarti di finale la favola di Martina Trevisan al Roland Garros 2020. La tennista toscana è stata sconfitta in due set dalla giovane polacca Iga Swiatek con il punteggio di 6-3 6-1. Un ko sicuramente duro nel punteggio, ma che non va a cancellare due settimane meravigliose per l’azzurra, che con questo risultato è entrata tra le prime cento del mondo, diventando la numero due d’Italia. Qui di seguito gli highlights del match.

HIGHLIGHTS TREVISAN-SWIATEK 0-2

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse