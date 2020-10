VIDEO NBA, Playoff 2020: Heat-Lakers, highlights e sintesi di gara-3. Miami accorcia le distanze grazie ad uno strepitoso Jimmy Butler

I Miami Heat non vogliono mollare e compiono una grandissima impresa, sconfiggendo i Los Angeles Lakers in gara-3 delle NBA Finals 2020 nonostante le pesantissime assenze causa infortunio di Goran Dragic e Bam Adebayo. La compagine allenata da Erik Spoelstra si è aggrappata alla prestazione sensazionale di un Jimmy Butler da 40 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, portando a casa il terzo atto della serie per 115-104 e accorciando le distanze sul 2-1 in favore di Lebron James e compagni. Di seguito il VIDEO con gli highlights della sorprendente vittoria dei Miami Heat sui Los Angeles Lakers in gara-3 delle NBA Finals 2020:

VIDEO HIGHLIGHTS GARA-3 MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS FINALS 2020





erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse