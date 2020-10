VIDEO Juventus-Barcellona 0-2, Highlights, gol e sintesi: Dembelé e Messi schiantano i bianconeri, annullate tre reti a Morata

La Juventus è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri si sono dovuti arrendere alla forza dei blaugrani di Lionel Messi, dominatori della partita in lungo e in largo. I catalani sono passati in vantaggio al 14′ con un tiro dalla distanza di Dembelé deviato da Chiesa e poi si sono distinti in fase di palleggio, anche se i bianconeri possono recriminare per i tre gol annullati ad Alvaro Morata per fuorigioco (decisioni corrette del VAR). In pieno rigore Lionel Messi ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Barcellona 0-1 in Champions League.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-BARCELLONA 0-2:

GOL DEMBELE’ (0-1):

Loading...

Loading...

GOL ANNULLATO A MORATA:

GOL MESSI (0-2):

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse