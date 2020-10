VIDEO Brugge-Lazio 1-1, Highlights, gol e sintesi: Vanaken risponde a Correa in Champions League

La Lazio ha pareggiato per 1-1 col Brugge in trasferta nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Correa ha siglato la rete del vantaggio al 14′ su assist di Marusic, ma al 42′ Vanaken ha impattato su calcio di rigore. I biancocelesti ora condividono il primo posto in classifica col Brugge (4 punti), una lunghezza in più del Borussia Dortmund che ha regolato lo Zenit San Pietroburgo per 2-0 (rigore di Sancho al 78′, raddoppio di Haaland in pieno recupero. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Club Brugge-Lazio 1-1.

VIDEO HIGHLIGHTS BRUGGE-LAZIO 1-1:

GOL CORREA (0-1):

GOL VANAKEN (1-1):

Foto: Lapresse