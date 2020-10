Champions League, Juventus-Barcellona 0-2: Messi e Dembelé passano a Torino. La Lazio pareggia col Brugge

Oggi si sono giocate otto partite valide per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Un pareggio e una sconfitta per le squadre italiane impegnate, dopo il doppio pareggio di Atalanta e Inter nella giornata di ieri.

La Juventus è stata battuta dal Barcellona per 2-0 all’Allianz Stadium di Torino nel big match del gruppo G, ma occupa comunque il secondo posto in classifica a tre punti di distacco dai catalani, perché Dinamo Kiev e Ferencvaros hanno pareggiato per 2-2 (ucraini avanti 2-0 con Tsygankov e De Pena alla fine del primo tempo, Nguen e Boli pareggiano nella ripresa). Andrea Pirlo deve fare a meno di Cristiano Ronaldo e si affida al 3-4-1-2: Dybala e Morata a comporre il tandem offensivo supportato da Kulusevski; Cuadrado e Chiesa sugli esterni, Bentancur e Rabiot nel cuore del centrocampo; Demiral, Bonucci, Danilo in difesa davanti a Szczesny. Il Barcellona risponde con il 4-3-3: tridente d’attacco con Dembelé, Messi, Griezmann; l’ex Pjanic a centrocampo con Pedri e De Jong; Roberto e Jordi Alba sulle fasce, Araujo e Lenglet davanti all’estremo difensore Neto.

Il Barcellona spinge a spron battuto e al 2′ Griezmann colpisce il palo interno, poi al 14′ passa in vantaggio con un tiro da fuori di Dembelé, decisiva la deviazione di Chiesa. Un paio di minuti più tardi Morata segna, ma il gol viene annullato per un fuorigioco. L’attaccante si vedrà anche annullare una rete al 31′ e un’altra al 56′, proprio quando i blaugrana stavano spingendo a tutta e i bianconeri stavano cercando di limitare i danni. Lionel Messi si inventa una magia più tardi ma non trova la via del gol, al 74′ Griezmann sfiora il palo con un meraviglioso tiro a incrociare. I padroni di casa non riescono più a essere pericolosi e a cinque minuti dal termine rimangono anche in dieci per la doppia ammonizione di Demiral, poi all’89mo minuto Bernardeschi commette fallo in area e Lionel Messi trasforma il calcio di rigore.

La Lazio ha pareggiato per 1-1 col Brugge in trasferta, Correa ha siglato la rete del vantaggio al 14′ su assist di Marusic, ma al 42′ Vanaken ha impattato su calcio di rigore. I biancocelesti ora condividono il primo posto in classifica col Brugge (4 punti), una lunghezza in più del Borussia Dortmund che ha regolato lo Zenit San Pietroburgo per 2-0 (rigore di Sancho al 78′, raddoppio di Haaland in pieno recupero. Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con le tante assenza per Covid-19 e ha scelto il 3-5-2 con Correa e Caicedo in attacco; linea di centrocampo composta da Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Gabarron, Hoedt, Acerbi in difesa davanti a Reina. I belgi hanno risposto con lo stesso modulo, puntano molto sugli attaccanti Dennis e de Ketelaere, oltre che sulla qualità dei centrocampisti Vanaen e Rits.

Il Manchester ha travolto il Lipsia per 5-0 (spettacolare tripletta di Rashford) e ora si trova al comando del Gruppo H a punteggio pieno, con tre punti di vantaggio sul Lipsia e sul PSG (2-0 al Basaksehir, doppietta di Kean nella ripresa). Chelsea e Siviglia sono in testa con 4 punti al gruppo E dopo le rispettive vittorie contro il Krasnodar (4-0) e il Rennes (1-0). Di seguito tutti i risultati delle partite di oggi (mercoledì 28 ottobre) in Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI (28 OTTOBRE):

Istanbul Basaksehir-PSG 0-2

Dinamo Krasnodar-Chelsea 0-4

Club Brugge-Lazio 1-1

Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo 2-0

Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2

Juventus-Barcellona 0-2

Manchester United-Lipsia 5-0

Siviglia-Rennes 1-0

Foto: Lapresse