VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights quinta tappa: Filippo Ganna vince, fuga spettacolare! Nibali pimpante in discesa

Filippo Ganna ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2020. A sorpresa. Non era una cronometro, ma una frazione di ben 225 km con la lunga salita di Monte Scuro la cui cima si trovava a 10 km dal traguardo posto a Camigliatello Silano. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha attaccato da lontano, è andato in fuga insieme ad altri sette uomini e poi li ha staccati uno a uno, completando un’impresa davvero spettacolare e giungendo all’arrivo in solitaria. Gli uomini di classifica si sono marcati in salita, ma lungo la discesa abbiamo ammirato un pimpante Vincenzo Nibali.

Lo Squalo ha condotto a lungo, davanti a Domenico Pozzovivo, all’olandese Wilco Kelderman e al danese Jakob Fuglsang. Il portoghese Joao Almeida conserva la maglia rosa e, grazie ai quattro secondi di abbuono conquistati col terzo posto di tappa ha allungato sui suoi rivali: 43” su Pello Bilbao, 48” di vantaggio su Kelderman, 1’01” su Nibali, 1’19”su Fuglsang, 1’05” su Pozzovivo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della quinta tappa del Giro d’Italia 2020.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020:





CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse