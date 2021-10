Pagelle Inter-Juventus 1-1: Dybala risponde a Dzeko, clamorosa ingenuità di Dumfries, bene Brozovic

Nel posticipo della nona giornata della Serie A 2021-2022 di calcio Inter e Juventus impattano per 1-1 nel “Derby d’Italia” a San Siro. Un rigore di Dybala risponde al vantaggio iniziale di Dzeko nel primo tempo. Di seguito le pagelle del match.

INTER

Handanovic: 6. Al 7′, seppur in due tempi, risponde presente sul destro dal limite di Morata, al 72′ dice di no a Dybala su un tentativo dell’argentino da palla inattiva.

Skriniar: 6,5. Prestazione solida per il centrale slovacco, che si fa vedere anche in fase offensiva quando sale per saltare nei calci da fermo.

De Vrij: 6,5. Prova autoritaria al centro della linea difensiva nerazzurra per l’olandese, che non si fa praticamente mai sorprendere dagli avanti bianconeri.

Bastoni: 6,5. Preciso e pulito in fase difensiva, prezioso in quella di impostazione con i suoi cambi di campo calibrati al bacio e le progressioni palla al piede.

Darmian: 6. Non particolarmente presente in fase offensiva, offre comunque una prova soddisfacente in termini di intensità e precisione in fase di copertura.

Barella: 6. Al 40′ riceve il primo cartellino giallo della serata per un’entrata in ritardo su Alex Sandro, per il resto è il solito motorino inesauribile a tutto campo (dal 90’+1 Vecino: s.v.).

Brozovic: 6,5. Prova sontuosa in cui dà sfoggio di tutto il suo ottimo senso della posizione al centro del campo, smista una quantità industriale di palloni.

Çalhanoğlu: 6. Al 17′ estrae dal cilindro un destro dal limite che coglie l’incrocio dei pali e dal quale scaturisce poi il gol del vantaggio nerazzurro, cala con il passare dei minuti lasciando il campo al 62′ (dal 62′ Gagliardini: 6. Entra e si mette a servizio della squadra facendo buon filtro a centrocampo).

Perisic: 6. Sulla corsia di sinistra è molto attivo, riuscendo a creare più di qualche grattacapo alla retroguardia juventina, riceve un giallo al 71′ per un fallo in scivolata su Chiesa (dal 72′ Dumfries: 4,5. A tre minuti dal termine del tempo regolamentare commette una clamorosa ingenuità intervenendo in maniera scomposta su Alex Sandro regalando il penalty dal quale scaturisce il pareggio della Juventus).

Dzeko: 6,5. Al 17′ è freddo sotto porta a ribadire in rete dopo il legno colto da Calhanoglu, là davanti è un vero e proprio totem di riferimento per i compagni.

Lautaro Martinez: 5,5. Non riesce a crearsi particolari occasioni risultando poco concreto, lascia il campo al 72′ (dal 72′ Sanchez: 5,5. Non riesce ad essere particolarmente incisivo nel quarto d’ora abbondante che Inzaghi gli concede).

All. Simone Inzaghi: 6. Imposta la gara in maniera magistrale riuscendo ad imbrigliare la Juventus. Solo un’ingenuità del neoentrato Dumfries gli impedisce di uscire dal campo con i tre punti, viene espulso dopo il rigore concesso ai bianconeri per proteste.

JUVENTUS

Szczesny: 6. Privo di responsabilità sul gol, subìto peraltro in una situazione di temporanea inferiorità numerica.

Danilo: 6. Parte con il freno a mano tirato, poi si lascia andare a varie scorribande sull’out di destra.

Bonucci: 6. Tiene bene la posizione coordinando la linea difensiva con personalità, sempre pericoloso quando sale in occasione delle palle inattive.

Chiellini: 5,5. Qualche sbavatura di troppo per il veterano bianconero al centro della retroguardia. Ammonito nel recupero per un fallo tattico.

Cuadrado: 6. Si rende pericoloso al 23′ con un destro dalla distanza che non va distante dal palo, per il resto si vede poco ed esce nel corso del secondo tempo (dal 65′ Dybala: 6,5. Con il suo ingresso in campo l’attacco della Juventus cambia marcia. Freddo dal dischetto, spiazza Handanovic per il gol del pareggio).

Bernardeschi: ng. La sua partita dura soltanto 18 minuti, poi è costretto a lasciare il campo per un problema alla spalla scaturito da uno scontro di gioco fortuito con Darmian (dal 18′ Bentancur: 5,5. L’uruguaiano entra a freddo nel primo tempo non riuscendo a fare suo il ritmo partita).

Locatelli: 5,5. Impalpabile, perde il confronto diretto con gli esponenti della mediana nerazzurra sul piano dell’intensità e della personalità (dall’83’ Kaio Jorge: s.v.).

McKennie: 5,5. Nonostante qualche buon inserimento non riesce a garantire il giusto ritmo di cui la squadra di Allegri avrebbe bisogno (dall’83’ Arthur: s.v.).

Alex Sandro: 6. E’ lui a procurarsi il penalty grazie al quale i bianconeri escono da San Siro con un punto. Riceve un cartellino giallo nel finale del primo tempo per un’entrata scomposta su Barella.

Kulusevski: 5,5. Schierato in una posizione non propriamente consona alle sue caratteristiche tecniche, non riesce mai a rendersi pericoloso ed esce nel corso della ripresa (dal 65′ Chiesa: 5,5. Nonostante qualche folata non riesce ad essere incisivo come ci si aspetterebbe da un giocatore del suo calibro).

Morata: 5,5. Al 7′ va vicino al goal con un destro da fuori che Handanovic controlla in due tempi. Cala alla distanza.

All. Allegri: 5,5. Nonostante il risultato finale parli di un punto conquistato, la prestazione dei suoi può dirsi non positiva. Paga probabilmente qualche scelta sbagliata nell’undici iniziale.

