Sono andati in scena questa sera i due match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2021. A confrontarsi c’erano il PSG e i campioni d’Europa del Bayern Monaco, in un remake della Finale dell’anno passato, e il Chelsea opposto al Porto.

Al Parco dei Principi di Parigi si è assistita a una partita su un livello stellare in cui entrambe le compagini hanno espresso un gioco dal punto di vista tecnico e fisico di altissimo livello. A vincere la sfida in terra francese è stata la compagine bavarese grazie al gol di Maxim-Choupo-Moting al 40′, ma nel computo complessivo della sfida sono stati i transalpini a prevalere, tenuto conto della pesantezza dei gol dell’andata a Monaco (vittoria per 3-2).

Un match nel quale le grandi individualità delle due compagini si sono messe particolarmente in evidenza e dove Mbappé e Neymar tra le fila del PSG hanno fatto vedere cose di altissimo profilo, contrapposte alla grande organizzazione del collettivo dei tedeschi. Alla fine della fiera è stata la formazione d’Oltralpe a festeggiare il passaggio di turno, ma di sicuro gli appassionati sono rimasti soddisfatti dal livello di gioco espresso da entrambe le squadre.

Altra sconfitta “indolore” è stata quella del Chelsea. Nell’insolita cornice per i Blues dell’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, la formazione inglese è riuscita a staccare il biglietto per il penultimo atto nonostante il tentativo estremo del Porto di tornare in corsa per la qualificazione. La splendida realizzazione in rovesciata di Taremi nei minuti di recupero non ha cambiato la storia della sfida. Un gesto d’alta scuola da ammirare, ma inutile ai fini del riscontro finale, visto il risultato del primo incontro (2-0 in favore del Chelsea).

Foto: LaPresse