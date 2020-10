Vela, le dichiarazioni di Tita-Banti dopo la medaglia d’oro agli Europei Nacra 17 2020 di Attersee

Dopo sei giornate e dodici regate complessive, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno bissato il recente successo ottenuto alla Kieler Woche conquistando la medaglia d’oro agli Europei Nacra 17 2020 andati in scena sul Lago di Attersee, in Austria. Per l’equipaggio azzurro si tratta del terzo titolo continentale assoluto, dopo le affermazioni del 2017 e del 2018 (annata in cui si sono laureati anche Campioni del Mondo), ma soprattutto di un altro passo avanti verso l’obiettivo Tokyo 2020. Il trentino e la romana sono infatti in competizione con l’altra coppia tricolore formata da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (terzi ad Attersee dietro ai francesi Delapierre-Audinet) per rappresentare l’Italia nel Nacra 17 ai Giochi Olimpici della prossima estate. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale da parte di Ruggero Tita e Caterina Banti dopo aver conquistato il terzo titolo europeo Nacra 17.

Ruggero Tita: “Molto combattuto e molto bello da vincere, siamo super contenti. Talmente combattuto che nell’ultima prova abbiamo scelto di restare in controllo sugli altri invece di cerare di vincere la regata. Il campo di regata molto vario, rafficato, abbiamo trovato tutte le condizioni e a volte fatto regate non bellissime. La soddisfazione è che anche nelle condizioni che non sono le nostre siamo restati lì davanti, abbiamo fatto un passo avanti in condizioni che sono più aperte. Siamo tornati i Tita-Banti di tutto il quadriennio, visti i risultati è un peccato non fare più regate in questo 2020″.

Loading...

Loading...

Caterina Banti: “In quattro anni sono successe tante cose, il livello si è alzato tantissimo, tutti sono cresciuti, questo è stato molto combattuto fino alla fine e sinceramente arrivando qui e vedendo le condizioni non avrei mai pensato di vincerlo. Poi invece abbiamo preso la mano e alla fine è andata bene, sono contenta, avanti così“.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina FB FIV