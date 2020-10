Vela, Europei Nacra 17 2020: Tita-Banti ribaltano tutto e trionfano ad Attersee! Terzo oro continentale, bronzo per Bissaro-Frascari

Si tinge d’azzurro proprio all’ultima giornata di gare il Campionato Europeo 2020 della classe olimpica Nacra 17, con il trionfo finale della coppia italiana formata da Ruggero Tita e Caterina Banti davanti alla Francia di Delapierre-Audinet e all’altra imbarcazione azzurra composta da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari. Doppio podio dunque per la Nazionale italiana, che si conferma al top in questa classe alla ripresa delle competizioni dopo la schiacciante vittoria ottenuta da Tita-Banti alla Kieler Woche un paio di settimane fa. Si tratta della terza medaglia d’oro europea per il trentino e la romana, che si erano imposti anche nel 2017 e nel 2018 prima di raccogliere un quarto posto l’anno scorso in Inghilterra.

Terzi alla vigilia dell’ultima giornata, Tita-Banti hanno sfruttato un paio di passi falsi dei britannici Gimson-Burnet e degli argentini Lange-Carranza per balzare in testa alla classifica generale grazie ad un ottimo score odierno di 6-5-1-4. La vittoria della penultima regata si è rivelata decisiva per il trionfo conclusivo dei Campioni del Mondo 2018, che non hanno più sbagliato praticamente nulla dopo il 19° posto della quinta prova raccogliendo da lì in avanti sette piazzamenti consecutivi nella top6. Titolo europeo arrivato dopo 12 regate complessive disputate (rispetto alle 17 previste), a testimonianza di condizioni di vento davvero molto complesse sul Lago di Attersee, in Austria. Medaglia d’argento abbastanza sorprendente per i francesi Quentin Delapierre e Manon Audinet, protagonisti di un’ottima ultima giornata in cui hanno collezionato un parziale di 5-4-2-6 che gli ha consentito di strappare un posto sul podio proprio in extremis dopo essere rimasti spesso nella seconda parte del gruppo di testa in classifica nel corso dell’Europeo.

Loading...

Loading...

Bronzo agrodolce invece per gli azzurri Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, che hanno a lungo accarezzato il sogno di portare a casa la medaglia d’oro per poi chiudere in terza piazza assoluta a -7 dalla vetta e con un solo punto di vantaggio sui britannici John Gimson e Anna Burnet. L’Europeo austriaco conferma la competitività di Bissaro-Frascari, i quali hanno a che fare però con la coppia più in forma del momento nel processo di selezione che porterà lo staff tecnico italiano a scegliere l’equipaggio per i Giochi Olimpici di Tokyo. Peccato per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, appena fuori dalla top10 in undicesima posizione, mentre gli esordienti Gabriele Centrone e Alice Cialfi hanno chiuso 26mi.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina FB FIV