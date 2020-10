Vela, Europei Nacra 17 2020: Lange-Carranza al comando dopo sette regate nell’open, Tita-Banti terzi per un soffio davanti a Bissaro-Frascari

Terza giornata che va in archivio tra alti e bassi per i due equipaggi azzurri di punta presenti ai Campionati Europei 2020 della classe olimpica Nacra 17, in corso di svolgimento sul Lago di Attersee, in Austria. Dopo un day-2 di riposo, a causa dell’assenza di vento sul campo di regata austriaco, quest’oggi il programma è stato completato regolarmente con le trenta barche iscritte all’evento che hanno disputato quattro regate raggiungendo quota sette prove e scartando in classifica il peggior risultato messo a referto fino a questo momento. La selezione tricolore conferma il terzo ed il quarto posto open di fine day-1 ma a ruoli invertiti, con Ruggero Tita e Caterina Banti che salgono virtualmente in zona podio con 38 punti appena davanti ai connazionali Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (39).

I Campioni del Mondo 2018 pagano un brutto 19° posto (scartato) nella seconda manche di giornata, che manda di conseguenza a referto la 17ma piazza ottenuta nella regata inaugurale della manifestazione, ma per il resto trovano una buonissima costanza di rendimento portando a casa un 4°, un 5° ed un 6° posto. Un solo acuto ma grandi difficoltà invece per i campioni iridati 2019, che piazzano un parziale negativo di 10-1-(15)-13 perdendo la possibilità di attaccare persino la vetta della graduatoria assoluta e scivolando in quarta posizione a pari punti con i francesi Quentin Delapierre e Manon Audinet (4-13-3-9).

Rispetto alla prima giornata del Campionato, in cui c’erano i sorprendenti svedesi Emil Jarudd e Cecilia Jonsson (sprofondati oggi in sesta piazza a 7 punti dal podio e 22 dalla vetta) a dettare il passo in classifica generale, sono passati a condurre i Campioni Olimpici in carica argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza. La coppia sudamericana, esclusa chiaramente dalla contesa per le medaglie continentali ma inserita nel Campionato Open, ha collezionato due vittorie, un 7° ed un 15° (scartato) posto portandosi saldamente al comando a quota 23 punti.

Bellissima progressione priva di sbavature da parte dei campioni del mondo in carica britannici John Gimson e Anna Burnet, adesso secondi assoluti e primi europei con 34 punti grazie ad un fantastico score di 2-8-2-5 che gli ha consentito di scavalcare entrambe le barche italiane nonostante una giornata d’apertura molto difficile. Recuperano tre posizioni e bussano alle porte della top10 i giovani azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, undicesimi nella generale (decimi europei) con 63 punti grazie a una sequenza da 15-9-10-6, mentre i debuttanti Gabriele Centrone e Alice Cialfi chiudono il day-3 in 24ma posizione a 132 punti con 23-25-16-21.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Pagina FB FIV