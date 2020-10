Vela, Europei Laser 2020: Spadoni si conferma al 9° posto. Zennaro rimane fuori dalla top-10 al femminile

Si è appena conclusa la terza giornata di regate dei Campionati Europei 2020 delle classi olimpiche in singolo Laser Standard e Laser Radial, in corso di svolgimento a Danzica. Purtroppo l’ultimo giorno dedicato alle qualificazioni non ha sorriso agli azzurri che, sia al maschile che al femminile, hanno raccolto risultati non soddisfacenti. Da domani, invece, prenderanno il via le finali che si concluderanno martedì 13 ottobre.

Prestazione opaca quella di oggi di Alessio Spadoni, che è arrivato solo 14°, ma nonostante tutto si conferma nella top 10, per la precisione al 9° posto con 33 punti. Non entusiasma Giovanni Coccoluto, che nella regata odierna si è dovuto accontentare di un 22° posto che nella generale lo costringe alla 18ma piazza nella generale con 44 punti. Bene Gianmarco Planchestainer, che grazie al 10° posto di oggi risale al 24°. Male gli altri azzurri: Nicolò Villa 29° oggi e 23° nella generale, Marco Gallo 53ma piazza oggi e 40ma nella generale, mentre Dimitri Peroni e Giacomo Musone sono rispettivamente 63° e 64° a quota 110 punti. Ancora più indietro gli altri italiani: 81° Filippo Guerra, 122° Claudio Natale e 123° Edoardo Libri. In vetta il britannico Michael Beckett, che ha raggiunto il croato Filip Jurisic, entrambi a quota 11 punti.

Per quanto riguarda le donne in vetta ancora la danese Anne-Marie Rindom con 7 punti, ottima seconda nelle due regate di oggi. Alle sue spalle l’olandese Marit Bouwmeester con 17 punti, che ha avuto problemi nella prima regata odierna, chiusa al 23° posto, mentre nella seconda si è piazzata al 3° posto. Giornata in chiaroscuro quella di Silvia Zennaro, che nella prima regata è arrivata quarta, ma nella seconda 41ma, quest’ultimo risultato si esclude dal computo totale. Proprio in base a questi risultati occupa l’11° poto in classifica generale con 41 punti. Trenino di italiane tra il 21° ed il 23° posto, occupati rispettivamente da Joyce Floridia (60 punti), Carolina Albano (61 punti), Chiara Benini Floriani (68 punti). Ottima giornata per Matilda Talluri, che grazie al 3° e 4° posto di oggi risale fino alla 29ma piazza nella generale. Più indietro le altre azzurre: Federica Cattarozzi (58ma con 16-28), Francesca Frazza (60ma con 36-13) e Valentina Balbi (72ma con 45-19).

Foto: Pagina Facebook FIV