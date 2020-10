Vela, Europei Laser 2020: ottima prima giornata per l’Italia. Gallo 3° e Villa 4°, bene Zennaro

Si è aperto con dei riscontri abbastanza positivi in chiave azzurra il Campionato Europeo 2020 delle classi olimpiche Laser Standard e Laser Radial, in corso di svolgimento da oggi a martedì 13 ottobre in quel di Danzica, in Polonia. Quest’oggi, prima giornata ufficiale della rassegna continentale, sono andate in scena regolarmente le prime due regate di qualificazione per tutte le flotte. Il programma della manifestazione prevede altre due giornate di Qualifying Series ed in seguito gli ultimi tre giorni riservati alle Finali con equipaggi divisi in Gold e Silver Fleet.

Grande Italia per il momento tra gli uomini nei Laser Standard con Marco Gallo (6° e 2° nella flotta blu) e Nicolò Villa (6° e 3° nella flotta gialla) rispettivamente in terza e quarta posizione nella classifica generale con 8 e 9 punti complessivi. Partenza a razzo in questo Campionato Europeo per il britannico Lorenzo Brando Chiavarini, che comanda la graduatoria assoluta con due vittorie di regata nella flotta gialla davanti al croato Filip Jurisic (1° e 4° nella blu). Tra gli altri italiani buon inizio anche per Gianmarco Planchestainer, 23° con uno score di 4-25, mentre devono cambiare passo nei prossimi giorni per entrare in Gold Fleet Giovanni Coccoluto (43° con 33-10), Filippo Guerra (59° con 28-31), Dimitri Peroni (60° con 40-20), Alessio Spadoni (68° con 46-17), Giacomo Musone (91° con 32-56). Fuori dai primi 100 Edoardo Libri, 112° con 54-53, e Claudio Natale, 115° con 58-51.

Day-1 abbastanza positivo in campo femminile nei Laser Radial per l’esperta azzurra Silvia Zennaro, ottava assoluta con 14 punti grazie ad un 4° ed un 10° posto nella Blue Fleet. Molto bene anche la classe 1998 Carolina Albano, 12ma a quota 15 punti con un 8° ed un 7° posto nella flotta gialla. Già molto distante le altre nostre portacolori a partire da Joyce Floridia, 32ma con un parziale di 26-11, mentre l’unica altra italiana presente in top50 è Chiara Benini Floriani, 42ma con 18-23. Avvio molto difficile in casa Italia per Francesca Frazza (55ma con 33-25), Valentina Balbi (57ma con 32-29), Matilda Talluri (58ma con 31-30) e Federica Cattarozzi (59ma con 30-31). Tre ragazze in testa alla classifica generale dopo due regate con 5 punti a testa per la danese campionessa d’Europa in carica Anne-Marie Rindom, per la norvegese Line Flem Host e per l’olandese campionessa iridata in carica Marit Bouwmeester.

Foto: Pagina Facebook FIV