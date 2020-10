Vela, Europei Laser 2020: Bouwmeester beffa Rindom, tris britannico al maschile. 9^ Zennaro, la migliore degli italiani

Si chiude senza sussulti in casa Italia il Campionato Europeo 2020 delle classi veliche olimpiche in singolo Laser Standard (uomini) e Laser Radial (donne), disputatosi negli ultimi sei giorni a Danzica, in Polonia. La selezione tricolore non è riuscita a rientrare in extremis nella lotta per le medaglie, dovendosi accontentare del nono posto assoluto (ottavo europeo) di una positiva Silvia Zennaro e del dodicesimo di Giovanni Coccoluto, troppo discontinuo per poter ambire alle posizioni di vertice. Peccato per Alessio Spadoni e Nicolò Villa, sprofondati oggi nelle ultime due regate della manifestazione dopo aver disputato una buonissima rassegna continentale.

In campo femminile si è consumato un finale thrilling nella battaglia per la medaglia d’oro, con l’olandese Marit Bouwmeester che ha approfittato del clamoroso ed inatteso doppio passo falso della campionessa uscente Anne-Marie Rindom (19-16 oggi in Gold Fleet) per conquistare il quarto titolo continentale della carriera con due soli punti di vantaggio sulla rivale danese grazie ad un rush finale strepitoso (2-1). Medaglia di bronzo per la sorprendente polacca Agata Barwinska, al primo podio europeo della carriera. Nono posto conclusivo nella graduatoria Open per la migliore delle azzurre Silvia Zennaro (ottava a livello continentale), capace di approdare in top 10 grazie a due buone prove finali (8-19) in Gold Fleet. Buon recupero anche da parte di Carolina Albano, che risale dal 22° al 17° posto assoluto (16° europeo) con un parziale odierno di 3-26, mentre Joyce Floridia completa la top 20 Open con uno score di 31-32. Chiara Benini Floriani è 24ma (la migliore tra le Juniores, 28-35 nel day-6), 41ma Matilda Talluri (43-43), le uniche altre due italiane qualificate per la Gold Fleet.

Ultima giornata favorevole a Elliot Hanson al maschile nella lotta britannica a tre per la medaglia d’oro nei Laser Standard, con Michael Beckett che si deve accontentare dell’argento e Lorenzo Brando Chiavarini che completa il podio in terza posizione nonostante l’arrivo conclusivo a pari punti con il rimontante croato Filip Jurisic, beffato a causa del minor numero di regate vinte (una contro due) nel corso del Campionato. Day-6 amaro per i colori azzurri, con Giovanni Coccoluto migliore della pattuglia nostrana in 12ma piazza assoluta (11ma europea) nonostante un pessimo 24-53 nelle ultime due prove disputate. Crollo verticale infatti da parte di Alessio Spadoni, da 11° a 17° nella generale con un 44° (scartato) ed un 29° oggi in Gold Fleet, e di Nicolò Villa, sprofondato clamorosamente dal 9° al 24° posto Open a causa di un disastroso 46-44 senza possibilità di scartare (nelle Finali aveva già messo a referto un 48). Stabile invece in 23ma posizione Gianmarco Planchestainer (19° europeo) con 29-40 nelle prove odierne. Bel finale per Marco Gallo, nettamente il più competitivo tra i laseristi italiani quest’oggi in Gold Fleet con un 13-12 che gli consente di balzare dal 46° al 31° posto overall (26° a livello continentale). Chiude 52° Dimitri Peroni, già bravo ad essere entrato nella flotta Gold.

