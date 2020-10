Valentino Rossi verso il ritorno: attesa per il tampone, Valencia nel mirino. Sarà alle 12 Ore di Abu Dhabi con Ferrari

Valentino Rossi si sottoporrà a un nuovo tampone nelle prossime ore, per sapere se è ancora positivo o meno al Covid-19. Il Dottore, risultato positivo ormai due settimane fa, spera di essere guarito e di poter così uscire dalla quarantena per partecipare ai due appuntamenti di Valencia (6-8 novembre e 13-15 novembre). Il centauro della Yamaha vuole tornare in scena per gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale MotoGP 2020, ma intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, è già certo che prenderà parte alle 12 Ore di Abu Dhabi il prossimo 9 gennaio al volante della Ferrari 488 GT3 del team svizzero Kessel. In dubbio, invece, la possibile presenza all’ultima tappa del Mondiale Rally, fissata a Monza per il weekend del 4-6 dicembre.

Foto: Lapresse