Federica Pellegrini positiva al Covid-19: “Avevo mal di gola e ho fatto il tampone”. La Divina stava tornando in gara

Federica Pellegrini è risultata positiva al Covid-19. La Divina ha comunicato la notizia tramite un video pubblicato all’interno delle storie di Instagram. La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero si è mostrata in lacrime davanti alla telecamera e ha annunciato la sua positività al Coronavirus, spiegando che era stata male nella giornata di ieri e oggi ha ricevuto l’esito del tampone. La nuotatrice veneta dovrà ora osservare un periodo di quarantena e non potrà tornare in gara settimana prossima (era prevista la sua presenza alla ISL di Budapest).

La 32enne ha raccontato in questo modo la sua positività al Coronavirus: “Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e, tornando a casa nel pomeriggio, ho incominciato ad avere mal di gola e non sono sono più andata in piscina e ho fatto il tampone. Sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per la ISL a Budapest, cominciando a gareggiare, cosa di cui avevo bisogno. Avevo molta voglia di tornare a gareggiare. Mi dispiace tanto per me, che avevo incominciato l’anno bene e non vedevo l’ora di incominciare una stagione normale. Ci fermiamo di nuovo, non so se ridere o piangere, anche se si vede che ho pianto fino ad adesso. Cerchiamo di prendere il lato positivo, anche se per il momento mi sfugge. E ora ci facciamo dieci giorni di quarantena a casa“.

Loading...

Loading...

VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19: “AVEVO MAL DI OSSA E UN PO’ DI FEBBRE”. SALTA IL GP DI ARAGON

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse