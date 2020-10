Trevisan-Swiatek oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Oggi, Martina Trevisan scenderà in campo per i quarti di finale del Roland Garros 2020 e la polacca Iga Swiatek sarà la sua avversaria. Sul Philippe Chatrier l’azzurra vuol continuare il suo sogno a Parigi, esprimendo quel tennis celestiale che le ha permesso di spingersi ben oltre le sue aspettative.

Un tipo di gioco molto particolare quello di Martina: un dritto mancino a disegnare il campo in maniera precisa e puntuale, mettendo in difficoltà l’avversaria in manovra. Un modo di intendere la pratica non così diffuso nel circuito femminile, vista la ricorrenza ad avere tenniste capaci di un solido rovescio bimane sul lato sinistro del campo, ma non certo di un colpo come quello di Trevisan. Sulla base di questo, la toscana vorrà creare difficoltà alla sua rivale polacca, assai dotata comunque sotto il profilo della potenza pura.

Swiatek, infatti, viene dal nettissimo successo contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo), grande favorita per il successo finale. Martellando coi suoi colpi da fondo, Iga non ha dato scampo alla più quotata giocatrice e dunque si è prefigurato un incrocio del tutto inatteso a questi livelli. Una grande occasione per entrambe, con la polacca favorita rispetto all’italiana essenzialmente per un discorso di classifica generale. Tuttavia, come detto, la partita potrebbe animarsi sulla base delle differenze tecniche menzionate.

PROGRAMMA TREVISAN-SWIATEK

La partita tra Martina Trevisan e Iga Swiatek, penultimo confronto sul Philippe Chatrier (primo match alle 11.00), sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma:

Court Philippe Chatrier dalle ore 11.00

4° e penultimo incontro (inizio stimato: pomeriggio)

F Iga Swiatek (POL)-Martina Trevisan (ITA) (Q)

