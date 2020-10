Trevisan-Bertens, ottavi Roland Garros 2020: programma, orario, tv, streaming

Ottavi di finale: nessuno l’avrebbe mai immaginato, forse, ma arriva a questo punto il torneo di Martina Trevisan, che dalle qualificazioni si spinge fino al quarto turno del Roland Garros e si trova ora davanti l’olandese Kiki Bertens.

Per la toscana un percorso via via più difficoltoso all’interno del tabellone principale: prima Camila Giorgi, sconfitta per ritiro della marchigiana, poi l’americana Coco Gauff, sconfitta in rimonta superando anche una clamorosa svista della giudice di sedia su una palla che l’avrebbe portata a match point sul 5-3, quindi la greca Maria Sakkari, dopo un match vietato ai deboli di cuore soprattutto nel secondo set vissuto sulle montagne russe. Bertens, dopo il successo in uno dei match che resterà tra i più chiacchierati del torneo contro Sara Errani, ha sconfitto la ceca Katerina Siniakova con un doppio 6-2.

Il match tra Martina Trevisan e Kiki Bertens, ottavo di finale del Roland Garros 2020, si terrà domenica in orario da definire. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte dell’emittente paneuropea, e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

TREVISAN-BERTENS, ROLAND GARROS 2020: PROGRAMMA

DOMENICA 4 OTTOBRE

Martina Trevisan (ITA) (Q)- Kiki Bertens (NED) (5)

TREVISAN-BERTENS, ROLAND GARROS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse