Trento-Novi Sad oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 2 ottobre (ore 20.30) si gioca Trento-Novi Sad, match valido per il primo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Si tratta di un match da dentro o fuori: chi vince accede al secondo turno e può continuare a inseguire la fase a gironi della massima competizione continentale, chi perde viene eliminato. I dolomitici partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine serba, ma non dovranno assolutamente sottovalutare un avversario comunque rognoso e insidioso.

Angelo Lorenzetti potrebbe tenere a riposo qualche big in vista della seconda giornata di campionato e il sestetto non sarà quello tipo. Simone Giannelli e compagni proveranno a chiudere la pratica nel minor tempo possibile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Trento-Novi Sad, match valido per il primo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su eurovolley.tv.

TRENTO-NOVI SAD, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE:

20.30 Itas Trentino vs Novi Sad

TRENTO-NOVI SAD, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su eurovolley.tv.

