Tiro a volo, Italia: la nazionale di trap in raduno a Tirrenia

L’avvicinamento al 2021 è già cominciato in casa Italia. La nazionale di trap infatti in questi giorni è in raduno a Tirrenia, sino a martedì 28 ottobre per la precisione, dove sta iniziando a preparare la stagione che porterà sino all’appuntamento clou dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Agli ordini del direttore tecnico Albano Pera e del preparatore fisico Fabio Partigiani, sono quattro gli atleti che stanno lavorando nel ritiro toscano: Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Stanco (Fiamme Gialle), al femminile, e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) e Daniele Resca (Carabinieri), al maschile.

Per quanto riguarda il contingente femminile, questo sarà poi quello che – a meno di stravolgimenti improvvisi – andrà anche a cercare di giocarsi le medaglie a Cinque Cerchi in terra nipponica, mentre al maschile la situazione è più complessa dal momento che attualmente nessuno degli alfieri tricolore possiede ancora il pass per Tokyo.

Vedremo quali saranno i feedback che arriveranno da questa due-giorni ricordando sempre che il primo appuntamento internazionale nel calendario ISSF, riguardante la nazionale di trap, sarà quello rappresentato dal Grand Prix di Rabat, in programma dal 28 gennaio al 6 febbraio 2021.

Foto: ISSF (Zangirolami)