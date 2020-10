Tennis, segnali incoraggianti per Roger Federer. Lo svizzero dovrebbe partecipare agli Australian Open 2021

Prosegue senza intoppi per il momento il recupero di Roger Federer dopo le due operazioni al ginocchio effettuate quest’anno. Il tennista svizzero, attualmente n.4 del ranking ATP, aveva già annunciato che non sarebbe tornato in campo in questo 2020 puntando dunque al rientro nel circuito nella prossima stagione. Nelle ultime settimane il fuoriclasse elvetico classe 1981 ha ricominciato a svolgere delle brevi sessioni di allenamento, a testimonianza di un percorso di recupero che sta proseguendo secondo i piani. A conferma di questi segnali positivi, Severin Luthi ha parlato a Blick (quotidiano svizzero) della situazione fornendo delle rassicurazioni abbastanza importanti sulle condizioni di Federer.

“Per il momento tutto sta andando secondo i piani ed in maniera soddisfacente – ha detto l’ex capitano della squadra elvetica di Coppa Davis e stretto collaboratore di Federer – Se faranno il torneo in Australia, Roger sarà lì. Questo è il piano. Roger è di nuovo in campo ogni tanto. C’è ancora tanto tempo prima che debba giocare un torneo. Alla sua età non c’è da avere fretta. E poi lui non dimentica facilmente le sensazioni“. Mirino puntato dunque sugli Australian Open 2021 per il probabile ritorno alle competizioni di Roger Federer dopo una stagione di stop, se non ci saranno nuove complicazioni.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse