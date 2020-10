Tennis: Rafael Nadal impegnato nel weekend in un torneo di golf professionistico

Nel weekend Rafael Nadal sarà impegnato in un torneo alle Baleari, ma per una volta il campione spagnolo lascerà a casa la racchetta da tennis ed impugnerà la mazza da golf. Rafa, infatti, si cimenterà in un torneo professionistico, il Campeonato de Baleares de golf para profesionales, competizione alla quale parteciperanno 60 invitati (23 professionisti e 37 amatori con handicap inferiore a 11,4.

Va ricordato che Nadal è un ottimo giocatore di golf e negli ultimi anni si è allenato molto, raggiungendo un handicap di +0,3, praticamente quello dei professionisti. Il torneo si disputerà dal 24 al 26 ottobre e verranno assegnati

Un torneo con la modalità dello stroke play scratch individual, con percorsi di 18 buche al giorno. In gara anche alcuni professionisti spagnoli come Toni Ferrer, Sebastián García e Joan González-Camarero. Presenti anche tre donne, tra le quali la professionista Nuria Iturrioz.

Foto: LaPresse