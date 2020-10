Tennis, Matteo Berrettini annuncia la sua partecipazione ai prossimi tornei di Vienna e Parigi

Matteo Berrettini non è riuscito sinora a confermarsi nel 2020 sui livelli espressi durante la passata stagione, ma è comunque ancora pienamente in corsa per la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista romano classe 1996, cancellatosi pochi giorni fa da Anversa (ATP 250 in programma questa settimana), ha infatti confermato ieri ai microfoni di Sky Sport 24 la sua partecipazione al 500 di Vienna e al 1000 di Parigi-Bercy nel tentativo di tornare per il secondo anno consecutivo alla O2 Arena di Londra per le Finali tra i migliori otto giocatori del ranking mondiale (in questo caso sarà presente anche il n.9, causa assenza di Roger Federer per infortunio).

L’azzurro occupa virtualmente (escludendo lo svizzero dalla graduatoria) la nona posizione e sarebbe il primo degli esclusi, ma tutto è ancora possibile considerando i 354 punti che lo separano dal settimo posto del russo Andrey Rublev (fresco trionfatore all’ATP 500 di San Pietroburgo) ed i 105 che lo dividono dall’ottava piazza dell’argentino Diego Schwartzman. Si profila una volata finale molto aperta ed incerta, anche perché oltre a Berrettini possono ancora sperare di agguantare uno degli ultimi due posti a disposizione anche i vari Gael Monfils, Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, David Goffin e Pablo Carreno Busta.

Foto: Lapresse