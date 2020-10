Tennis: Marketa Vondrousova positiva al coronavirus, si sente piuttosto bene. Avrebbe dovuto giocare a Ostrava

Avrebbe dovuto giocare nel torneo di casa, a Ostrava, e invece Marketa Vondrousova si ritrova a doverlo guardare da considerevole distanza dai campi. La ceca, infatti, è risultata positiva al coronavirus, e pertanto si è dovuta cancellare dal penultimo torneo WTA della stagione.

Vondrousova, dopo la finale raggiunta al Roland Garros nel 2019, quest’anno era riuscita a spingersi fino alle semifinali di Roma, dov’era stata sconfitta dalla connazionale Karolina Pliskova, mentre a Parigi si era dovuta fermare all’esordio, contro colei che il torneo l’avrebbe poi vinto (o meglio, dominato), la polacca Iga Swiatek.

L’attuale numero 20 del mondo (best ranking di numero 14) aveva postato in merito un messaggio su Instagram, poi rimosso in quanto era il Premier ceco a dover dare per primo notizia della positività. Dalle sue parole, ad ogni modo, emerge il fatto che stia piuttosto bene. E a proposito di Ostrava, c’è un’italiana nel tabellone di qualificazione: è Jasmine Paolini, che esordirà con l’olandese Arantxa Rus.

Foto: LaPresse